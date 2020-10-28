Кадыров ответил на слова Пескова о губернаторах и внешней политике

Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Ранее официальный представитель Кремля заявил, что внешнюю политику России определяет глава государства, а не губернаторы.

«Я согласен с Дмитрием Сергеевичем и прекрасно знаю, что главы субъектов не формируют внешнюю политику. Кем регулируются внешние и внутренние отношения в стране, разбираюсь отлично, и мне объяснять на эту тему ничего не надо», — написал глава Чечни в своем телеграм-канале.

Он объяснил, что критиковал президента Франции Эмануэля Макрона не как политик, а как мусульманин.

«Сейчас же, и снова как мусульманин, я повторяю свои ранние слова в отношении Макрона и готов это сделать еще тысячу раз. Это мое право как человека, безмерно любящего свою религию и строго соблюдающего все предписания Священного Корана и сунны», — добавил Рамзан Кадыров.

В очередной раз глава Чечни заявил, что готов оставить свою должность, а также пострадать или отдать жизнь.

Напомним, накануне к критике французских властей присоединился и муфтий Татарстана Камиль Самигуллин.