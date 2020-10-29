Очередной кредитор готов потребовать банкротства казанского разработчика беспилотников

Подмосковное опытно-конструкторское бюро «Аэрокосмические системы» сообщило о намерении добиваться банкротства казанского ОКБ имени Симонова, разрабатывающего беспилотники.

Иск планируется подать в Арбитражный суд Татарстана «в связи с наличием признаков несостоятельности».

Фото: okbsimonova.ru

Согласно открытым источникам, ОКБ «Аэрокосмические системы» зарегистрировано в подмосковной Дубне. Основным видом деятельности указаны «Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук». Уставный капитал составляет 1 млн рублей, он на 100% принадлежит АО «Промтех».

Ранее «Реальное время» писало, что за последний год признать казанское конструкторское бюро банкротом требовали уже пять раз. Также возвращения долга почти в 26 млн рублей потребовало московское АО «МНПК «Авионика».