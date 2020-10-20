Казанскому разработчику беспилотников грозит новый иск о банкротстве

«Авиаконфликт» не смогли разрешить и две инстанции суда

Московское АО «МНПК «Авионика» официально объявило о намерении подать иск о банкротстве к казанскому АО НПО «Опытно-конструкторское бюро им. Симонова», занимающемуся разработкой авиатехники. Сообщение об этом опубликовано в системе юридически значимых сведений «Федресурс».

Как следует из сообщения компании, основой для иска стало решение московского арбитража по судебному спору, инициированному еще в ноябре 2019 года, по которому суд взыскал с ОКБ им. Симонова в пользу «Авионики» 25,9 млн рублей. В августе этого года решение устояло в апелляционной инстанции.

Согласно документам суда, причиной разногласий стала оплата по контракту на изготовление опытных образцов комплексной системы управления для беспилотного воздушного судна, который «Авионика» (разработчик) и ОКБ им. Симонова (заказчик) заключили в августе 2018 года. «Авионика» работы выполнила, говорится в документах суда, но оплату в полном объеме не получила. ОКБ Симонова позже пыталось оспорить решение суда, указывая на то, что первая инстанция якобы не дала времени для заключения мирового соглашения, а также не дала привлечь в качестве третьего лица Фонд поддержки проектов национальной технологической инициативы, отвечавший за финансирование проекта. Впрочем, суд не счел эти доводы значимыми.

Причиной разногласий стала оплата по контракту на изготовление опытных образцов комплексной системы управления для беспилотного воздушного судна. Фото: vpk.name

Добавим, что как истец, так и ответчик подпадают под мораторий на банкротство, объявленный в период пандемии, который прямо запрещает судам принимать иски о признании несостоятельности от кредиторов. Так что москвичам с этим иском, возможно, придется подождать.

В ОКБ им. Симонова пока не ответили на запрос «Реального времени» о судебном разбирательстве, издание также ожидает комментария от МНПК «Авионика».

В 2018 году (данные за 2019 год в открытом доступе отсутствуют) ОКБ им. Симонова заработало 2,33 млрд рублей и получило чистую прибыль в 19,5 млн рублей. «Авионика» в 2019 году зафиксировала выручку в 1,1 млрд рублей и чистую прибыль в 37,6 млн рублей. Оба предприятия на данный момент имеют непрозрачную структуру собственности, что не дает со 100%-ной уверенностью утверждать о конечных бенефициарах сторон конфликта. Однако об «Авионике» можно сказать, что она как минимум связана с крупным чувашским приборостроительным предприятием «Элара» — гендиректором обоих, по данным системы «СПАРК-Интерфакс», является Андрей Углов.

Гендиректором «Авионики» и «Элары», по данным системы «СПАРК-Интерфакс», является Андрей Углов. Фото: cheboksary.ru

Как ОКБ им. Симонова погорело на беспилотниках

За последний год о намерении подать на банкротство ОКБ им. Симонова через «Федресурс» разные компании объявляли аж пять раз, впрочем, до суда дошел только один иск — от московского ООО «Нанотехнологический центр композитов» (НЦК), совместного предприятия структур «Роснано» и американского химического холдинга Dow Chemical. При этом уже на первом заседании выяснилось, что задолженность (довольно скромная — в 1,6 млн рублей) погашена, и суд производство по делу прекратил.

Куда больше шуму наделал иск к ОКБ им. Симонова от Министерства обороны России, некогда крупного заказчика бюро. Напомним, что предприятие выполняло заказ на разработку беспилотника «Альтиус-У» («Альтаир»). Первый опытный образец начал летные испытания еще в 2016 году, но тогда они были приостановлены. Позже работу завершило другое предприятие, Уральский завод гражданской авиации, — в 2020 году сообщалось о завершении испытаний, полугодом ранее Минобороны выложило видео первого полета беспилотника.

Сумма претензий Минобороны к конструкторскому бюро составляла 646 млн рублей. Она была связана с неустойкой по выполнению неких опытно-конструкторских работ (в документах суда указан лишь шифр — «Альтиус-О», и общая стоимость — свыше 3,3 млрд рублей), при этом последний из четырех этапов работ в срок завершен не был.

Однако ОКБ им. Симонова удалось добиться в суде значительного снижения неустойки — суд сначала пересчитал ее до уровня в 458 млн рублей, а потом, по ходатайству ответчика, снизил ее как несоразмерную ущербу аж до 4,5 млн рублей. Это решение устояло и в апелляции.

Контракты ОКБ им. Симонова с Минобороны легли в основу уголовного дела Александра Гомзина — его обвиняют в мошенническом хищении 494 млн рублей. Фото: Ирина Плотникова

Контракты ОКБ им. Симонова с Минобороны легли в основу уголовного дела главы конструкторского бюро Александра Гомзина — его обвиняют в мошенническом хищении 494 млн рублей при исполнении заказов на разработку беспилотников «Альтиус» и «Зеница». Вину топ-менеджер оборонного предприятия не признает, приговор по делу еще не вынесен.

Александр Артемьев