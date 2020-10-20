Казанскому разработчику беспилотников грозит новый иск о банкротстве
«Авиаконфликт» не смогли разрешить и две инстанции суда
Московское АО «МНПК «Авионика» официально объявило о намерении подать иск о банкротстве к казанскому АО НПО «Опытно-конструкторское бюро им. Симонова», занимающемуся разработкой авиатехники. Сообщение об этом опубликовано в системе юридически значимых сведений «Федресурс».
Как следует из сообщения компании, основой для иска стало решение московского арбитража по судебному спору, инициированному еще в ноябре 2019 года, по которому суд взыскал с ОКБ им. Симонова в пользу «Авионики» 25,9 млн рублей. В августе этого года решение устояло в апелляционной инстанции.
Согласно документам суда, причиной разногласий стала оплата по контракту на изготовление опытных образцов комплексной системы управления для беспилотного воздушного судна, который «Авионика» (разработчик) и ОКБ им. Симонова (заказчик) заключили в августе 2018 года. «Авионика» работы выполнила, говорится в документах суда, но оплату в полном объеме не получила. ОКБ Симонова позже пыталось оспорить решение суда, указывая на то, что первая инстанция якобы не дала времени для заключения мирового соглашения, а также не дала привлечь в качестве третьего лица Фонд поддержки проектов национальной технологической инициативы, отвечавший за финансирование проекта. Впрочем, суд не счел эти доводы значимыми.
Добавим, что как истец, так и ответчик подпадают под мораторий на банкротство, объявленный в период пандемии, который прямо запрещает судам принимать иски о признании несостоятельности от кредиторов. Так что москвичам с этим иском, возможно, придется подождать.
В ОКБ им. Симонова пока не ответили на запрос «Реального времени» о судебном разбирательстве, издание также ожидает комментария от МНПК «Авионика».
В 2018 году (данные за 2019 год в открытом доступе отсутствуют) ОКБ им. Симонова заработало 2,33 млрд рублей и получило чистую прибыль в 19,5 млн рублей. «Авионика» в 2019 году зафиксировала выручку в 1,1 млрд рублей и чистую прибыль в 37,6 млн рублей. Оба предприятия на данный момент имеют непрозрачную структуру собственности, что не дает со 100%-ной уверенностью утверждать о конечных бенефициарах сторон конфликта. Однако об «Авионике» можно сказать, что она как минимум связана с крупным чувашским приборостроительным предприятием «Элара» — гендиректором обоих, по данным системы «СПАРК-Интерфакс», является Андрей Углов.
Как ОКБ им. Симонова погорело на беспилотниках
За последний год о намерении подать на банкротство ОКБ им. Симонова через «Федресурс» разные компании объявляли аж пять раз, впрочем, до суда дошел только один иск — от московского ООО «Нанотехнологический центр композитов» (НЦК), совместного предприятия структур «Роснано» и американского химического холдинга Dow Chemical. При этом уже на первом заседании выяснилось, что задолженность (довольно скромная — в 1,6 млн рублей) погашена, и суд производство по делу прекратил.
Куда больше шуму наделал иск к ОКБ им. Симонова от Министерства обороны России, некогда крупного заказчика бюро. Напомним, что предприятие выполняло заказ на разработку беспилотника «Альтиус-У» («Альтаир»). Первый опытный образец начал летные испытания еще в 2016 году, но тогда они были приостановлены. Позже работу завершило другое предприятие, Уральский завод гражданской авиации, — в 2020 году сообщалось о завершении испытаний, полугодом ранее Минобороны выложило видео первого полета беспилотника.
Сумма претензий Минобороны к конструкторскому бюро составляла 646 млн рублей. Она была связана с неустойкой по выполнению неких опытно-конструкторских работ (в документах суда указан лишь шифр — «Альтиус-О», и общая стоимость — свыше 3,3 млрд рублей), при этом последний из четырех этапов работ в срок завершен не был.
Однако ОКБ им. Симонова удалось добиться в суде значительного снижения неустойки — суд сначала пересчитал ее до уровня в 458 млн рублей, а потом, по ходатайству ответчика, снизил ее как несоразмерную ущербу аж до 4,5 млн рублей. Это решение устояло и в апелляции.
Контракты ОКБ им. Симонова с Минобороны легли в основу уголовного дела главы конструкторского бюро Александра Гомзина — его обвиняют в мошенническом хищении 494 млн рублей при исполнении заказов на разработку беспилотников «Альтиус» и «Зеница». Вину топ-менеджер оборонного предприятия не признает, приговор по делу еще не вынесен.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым