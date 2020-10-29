Госсовет Татарстана утвердил дополнительные соглашения по реструктуризации долгов по бюджетным кредитам

Фото: Инна Серова

Сразу в трех чтениях утвердили сегодня депутаты Госсовета дополнительные соглашения о предоставлении РТ из федерального бюджета бюджетных кредитов для частичного покрытия дефицита бюджета республики и для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог.

В соответствии с ним, кредиты на общую сумму 66,07 млрд руб. и на покрытие дефицита бюджета подлежат погашению с 2025 по 2034 год.



Ранее «Реальное время» сообщало о том, что бюджет РТ на 2021 год предлагается утвердить с дефицитом почти в 3 млрд рублей.

