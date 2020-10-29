С 2021 года на российские пляжи запретят приводить животных

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

МЧС России разработало новые единые правила пребывания на российских пляжах. Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно новым правилам, посетители пляжей лишаются возможности приводить с собой животных. Исключение — собаки-поводыри.

Запрещается плавать на досках, бревнах, лежаках и других предметах, не предназначенных для плавания, купаться в местах, где это запрещено, и заплывать за буйки. В воде нельзя нырять и подбрасывать купающихся.

Фото: 16.rospotrebnadzor.ru

Посетителям пляжа не разрешается играть в спортивные игры в местах, которые для этого не предназначены.

Правила вступают в силу 1 января 2021 года и действуют до 1 сентября 2026 года.

В этом году в купальный сезон в Казани на пляжах спасли 11 человек, в том числе пятерых детей. Еще 119 отдыхающим оказали первую помощь.

