С 2021 года на российские пляжи запретят приводить животных
МЧС России разработало новые единые правила пребывания на российских пляжах. Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно новым правилам, посетители пляжей лишаются возможности приводить с собой животных. Исключение — собаки-поводыри.
Запрещается плавать на досках, бревнах, лежаках и других предметах, не предназначенных для плавания, купаться в местах, где это запрещено, и заплывать за буйки. В воде нельзя нырять и подбрасывать купающихся.
Посетителям пляжа не разрешается играть в спортивные игры в местах, которые для этого не предназначены.
Правила вступают в силу 1 января 2021 года и действуют до 1 сентября 2026 года.
В этом году в купальный сезон в Казани на пляжах спасли 11 человек, в том числе пятерых детей. Еще 119 отдыхающим оказали первую помощь.
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