Депутаты Госсовета Татарстана сегодня рассмотрят законопроект о бюджете

Сегодня пройдет 16-е заседание Государственного совета Татарстана VI созыва. Начало запланировано на 10.00.

Депутаты рассмотрят 29 вопросов. Среди них рассмотрение законопроекта о бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года и изменения в закон о малом и среднем предпринимательстве.

Кроме того, в Госсовете рассмотрят семь кандидатур на пост мировых судей.

