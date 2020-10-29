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Депутаты Госсовета Татарстана сегодня рассмотрят законопроект о бюджете

08:17, 29.10.2020
Депутаты Госсовета Татарстана сегодня рассмотрят законопроект о бюджете
Фото: gossov.tatarstan.ru/

Сегодня пройдет 16-е заседание Государственного совета Татарстана VI созыва. Начало запланировано на 10.00.

Депутаты рассмотрят 29 вопросов. Среди них рассмотрение законопроекта о бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года и изменения в закон о малом и среднем предпринимательстве.

Кроме того, в Госсовете рассмотрят семь кандидатур на пост мировых судей.

Общество Татарстан
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