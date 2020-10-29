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Глава управления здравоохранения Нижнекамска покинула свой пост

07:31, 29.10.2020
Глава управления здравоохранения Нижнекамска покинула свой пост
Фото: НТР-24

В Нижнекамске свой пост оставила руководитель управления здравоохранения города Венера Рахимова. О причинах ухода чиновницы не сообщается.

Как передает НТР со ссылкой на пресс-службу ведомства, Рахимова занимала пост с 2015 года. При ее участии во всех медицинских учреждениях появилось современное диагностическое и лечебное оборудование. Летом Венера Рахимова работала в «красной зоне».

minzdrav.tatarstan.ru

Ранее в управлении здравоохранения Нижнекамска подготовили репортаж о работе временного инфекционного госпиталя, организованного в здании ЦРБ.

Общество Татарстан
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