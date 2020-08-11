В Нижнекамске рассказали, как идет работа в красной зоне «ковидного» госпиталя

В управлении здравоохранения Нижнекамска подготовили репортаж о работе временного инфекционного госпиталя, организованного в здании ЦРБ.

Под «ковидную» больницу переоборудовали хирургическое, онкологическое, кардиологическое, терапевтическое и гинекологическое отделения.

Пресс-секретарь Управления здравоохранения Нижнекамска Юлия Скорина рассказала, что на первом этаже организован приемный покой, куда пациентов с подозрением на коронавирус доставляют врачи скорой помощи. Здесь у больных берут мазок для теста на СOVID-19.

После этого больного определяют на шестой этаж, где он около суток ждет результатов анализа. В зависимости от результата пациента переводят на другие этажи госпиталя.

«В одной из палат лежат супруги — скорая привезла их накануне с одышкой и температурой, у мужчины поражена почти половина легких, у жены площадь поражения чуть меньше», — приводит рассказ Скориной пресс-служба Минздрава Татарстана.

Она подчеркивает, что тяжелее всего оказалось на втором этаже, где организовано реанимационное отделение.

Напомним, в понедельник в Казани открыли второй корпус РКИБ. Для участия в церемонии в столицу Татарстана прибыл министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

