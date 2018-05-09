Рахимова Венера Рашидовна
Общая информация
Руководитель управления здравоохранения по Нижнекамскому муниципальному району МЗ РТ
Образование:
Окончила Актюбинский медицинский институт, по специальности «лечебное дело»(1997 г.).
Трудовая деятельность:
С 1998 по 2004 гг. — врач-терапевт участковый МУП «НГМБ № 3».
С 2004 по 2006 гг. — врач общей практики терапевтического отделения № 2 поликлиники № 2 МУП «НГМБ № 3».
С 2006 по 2009 гг. — заведующая отделением № 2 поликлиники № 2 МУП «НГМБ № 3».
С 2009 по 2014 гг. — заведующая поликлиникой № 2 ГАУЗ «Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница».
С 2014 по 2015 гг. — заместитель главного врача по поликлинической работе ГАУЗ «Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница».
С 2015 г. — руководитель управления здравоохранения по Нижнекамскому муниципальному району министерства здравоохранения Республики Татарстан.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Нижнекамск
- Адрес: 423584, РТ, г. Нижнекамск, ул. Менделеева, 32а, каб. 201
- Телефон: +7(8555) 42-45-95
- Email: Venera.Rahimova@tatar.ru
Дата последнего обновления: 09.05.2018