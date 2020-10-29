Для уборки снега в Казани подготовили почти 600 единиц спецтехники

В Казани к зиме подготовили 596 единиц спецтехники для уборки дорог. Им предстоит очищать от снега более 21 млн кв. м городских территорий.

«Если посмотреть их протяженность, это более 1900 км — расстояние от Казани до Варшавы. То есть после снегопада мы оперативно должны убрать территорию, равную расстоянию от нашего города до Польши», — прокомментировал мэр города Ильсур Метшин.

kzn.ru

Из 21 млн кв. м почти 4 млн кв. м приходится на тротуары, а остальное — на дороги. При этом дороги первой категории должны быть очищены в первые сутки после снегопада.

Для утилизации снега в столице Татарстана подготовлено шесть снегоплавильных пунктов. В декабре должен открыться седьмой по счету снегоплавильный пункт.