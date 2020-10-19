В декабре в Казани появится седьмой снегоплавильный пункт

В Казани на улице Аделя Кутуя скоро появится новый снегоплавильный пункт, который сократит вывоз и утилизацию снега из Советского, Вахитовского и Приволжского районов. Таким образом, планируется увеличение объема производительности снегоплавильных пунктов города до 15 600 кубов тонн снега в сутки. Об этом сообщили в мэрии на «деловом понедельнике».

realnoevremya.ru

В этом году во время черезвычайных ситуаций планируется задействовать восемь площадок для временного складирования снега.

В феврале сообщалось о появлении на улице Аделя Кутуя снегоплавильной установки за 157 млн рублей.

