В декабре в Казани появится седьмой снегоплавильный пункт
В Казани на улице Аделя Кутуя скоро появится новый снегоплавильный пункт, который сократит вывоз и утилизацию снега из Советского, Вахитовского и Приволжского районов. Таким образом, планируется увеличение объема производительности снегоплавильных пунктов города до 15 600 кубов тонн снега в сутки. Об этом сообщили в мэрии на «деловом понедельнике».
В этом году во время черезвычайных ситуаций планируется задействовать восемь площадок для временного складирования снега.
В феврале сообщалось о появлении на улице Аделя Кутуя снегоплавильной установки за 157 млн рублей.
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