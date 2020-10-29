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Жители Татарстана вынуждены ждать ответа по номеру 112 по 15 минут

06:50, 29.10.2020
Жители Татарстана вынуждены ждать ответа по номеру 112 по 15 минут
Фото: rt.rbc.ru

Татарстанцы жалуются, что не могут дозвониться на телефон экстренной службы 112. Зачастую ждать ответа оператора приходится ждать по 15 минут и дольше.

— У меня сосед несколько раз сидел за причинение «тяжких телесных», — рассказала «Реальному времени» жительница Московского района Ирина Луковская. — Летом он с перепоя стал выламывать мне дверь топором. Я в ужасе набираю 112 — а там музыка играет. За те 10 минут, пока оператор не взяла трубку, я успела с жизнью попрощаться. А если бы он дверь выбил? Хорошо, полиция после звонка практически мгновенно появилась — у нас отделение рядом.

Такая неспешность является уже закономерностью. На сайте sos112.ru много жалоб, причем не только из Татарстана и не только на долгое ожидание ответа. Хотя по нашей республике — это сама частая причина обращений. Так, житель Татарстана Айрат (район не указан) сообщил: «Звонил несколько раз в интервале 21:20—21:40 19.08.2019. Ждал по несколько минут на линии. Никто не ответил». Критические отзывы такого же плана есть и на других сайтах.

По словам руководителя пресс-службы МЧС РТ Андрея Родыгина, на многоканальном телефоне 112 в каждую смену звонки, согласно штатному расписанию, должны принимать 18 сотрудников, однако в реальности их может оказаться и меньше — «по причине отпусков и больничных».

— В разные дни недели и часы количество работников на телефоне не меняется. Это обусловлено тем, что часы наибольшей нагрузки — плавающий показатель. Усиление дежурных смен предусмотрено только в чрезвычайных ситуациях, — говорит Родыгин.

Подробнее читайте в материале «Реального времени».

Общество Татарстан
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