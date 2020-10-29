Жители Татарстана вынуждены ждать ответа по номеру 112 по 15 минут

Татарстанцы жалуются, что не могут дозвониться на телефон экстренной службы 112. Зачастую ждать ответа оператора приходится ждать по 15 минут и дольше.

— У меня сосед несколько раз сидел за причинение «тяжких телесных», — рассказала «Реальному времени» жительница Московского района Ирина Луковская. — Летом он с перепоя стал выламывать мне дверь топором. Я в ужасе набираю 112 — а там музыка играет. За те 10 минут, пока оператор не взяла трубку, я успела с жизнью попрощаться. А если бы он дверь выбил? Хорошо, полиция после звонка практически мгновенно появилась — у нас отделение рядом.



Такая неспешность является уже закономерностью. На сайте sos112.ru много жалоб, причем не только из Татарстана и не только на долгое ожидание ответа. Хотя по нашей республике — это сама частая причина обращений. Так, житель Татарстана Айрат (район не указан) сообщил: «Звонил несколько раз в интервале 21:20—21:40 19.08.2019. Ждал по несколько минут на линии. Никто не ответил». Критические отзывы такого же плана есть и на других сайтах.



По словам руководителя пресс-службы МЧС РТ Андрея Родыгина, на многоканальном телефоне 112 в каждую смену звонки, согласно штатному расписанию, должны принимать 18 сотрудников, однако в реальности их может оказаться и меньше — «по причине отпусков и больничных».

— В разные дни недели и часы количество работников на телефоне не меняется. Это обусловлено тем, что часы наибольшей нагрузки — плавающий показатель. Усиление дежурных смен предусмотрено только в чрезвычайных ситуациях, — говорит Родыгин.

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