Матч «Рубина» с «Арсеналом» в Казани обслужит Казарцев

Российский футбольный союз (РФС) опубликовал на официальном сайте все судейские назначения на 13-й тур Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встречу в Казани между «Рубином» и тульским «Арсеналом» рассудит бригада во главе с Василием Казарцевым. Арбитр пропустил значительную часть текущего сезона из-за отстранения после скандала в игре 1-го тура между «Спартаком» и «Сочи». С тех пор он судил матчи на уровне ФНЛ.

При судействе Казарцева «Рубин» сыграл в шести матчах, где одержал победу лишь в одном из них.

Центральную встречу 13-го тура, где «Спартак» сыграет в Москве с «Ростовом», обслужит бригада судей во главе с Виталием Мешковым. Игру «Уфы» против «Урала» рассудит Владимир Москалев, при этом за систему видеоповторов будет отвечать Василий Казарцев.