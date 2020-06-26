В Челнах бойцовская собака порвала лицо 11-летней девочке

В Татарстане прокуратура организовала проверку по факту нападения бойцовской собаки на девочку в Набережных Челнах. Основанием стало сообщение в соцсетях, проверить которое прокурор республики Илдус Нафиков поручил своим подчиненным.

Предварительно установлено, что 25 июня около 8 утра собака породы американский акита напала на 11-летнюю девочку на остановке «Горэлектросеть» в пос. ЗЯБ Набережных Челнов. В результате ребенку были нанесены рваные раны лица, сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Ребенка доставили в КМДЦ и прооперировали. Владелицу собаки уже нашли — это 45-летняя жительница Набережных Челнов.

Надзорное ведомство с привлечением полиции выяснит все обстоятельства случившегося, даст оценку действиям владельца собаки, в том числе на предмет наличия признаков уголовно наказуемого деяния и, при наличии оснований, примет меры прокурорского реагирования.

Сообщение о ЧП появилось в сетях вчера поздним вечером. «Как только собака отпустила девочку, хозяйка увела собаку домой», — написал некий очевидец. С его слов, скорую пострадавшей вызвали случайные прохожие.