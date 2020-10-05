В Челнах отдали под суд хозяйку собаки, покусавшей лицо девочке

Набережночелнинский горсуд рассмотрит дело 45-летней владелицы собаки породы американская акита. Женщину обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, сообщает прокуратура Татарстана.



Потерпевшей по делу признана 11-летняя девочка. По версии следствия, утром 25 июня 2020 года в Челнах школьница возвращалась домой из поликлиники, возле остановки «Горэлектросеть» к ней подбежала бойцовская собака и укусила за лицо. Девочка потеряла сознание. Хозяйка собаки вызвала скорую и позвонила родителям пострадавшей. Покусанной пришлось сделать срочную операцию.

Вину обвиняемая признала частично. Суда она ждет под подпиской о невыезде.

Пострадавшую девочку выписали из больницы в первой декаде июля. Ребенку требуется помощь психолога и косметическая операция в будущем.