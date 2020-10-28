Отдыхайте по России и получайте 20% от стоимости путешествия

Планируете совершить путешествие по России? Для вас отличные новости! С 15 октября по 5 декабря получить заряд новых эмоций можно еще и выгодно! Оплатите свой тур до 5 декабря картой МИР от Банка Казани и получите возврат в размере 20% от стоимости тура.

Для получения субсидии на отдых нужно:

1. Зарегистрироваться в Программе лояльности «Мир»;

2. Оплатить тур картой «Мир», зарегистрированной в Программе лояльности «Мир», на странице акции на сайте туроператора или отеля, участвующего в Программе. Период оплаты: с 15 октября по 5 декабря 2020 года.

Важно! Ограничений по стоимости тура нет, но поездка должна завершиться до 10 января 2021 года и ее продолжительность — составить не менее 2 ночей (3 дней). Вы можете отправиться в несколько поездок в рамках программы.

Список туроператоров и гостиниц, которые участвуют в программе лояльности, можно посмотреть на сайте мирпутешествий.рф.

Оформить карту «Мир» Банка Казани можно на сайте.

Более подробно о субсидии — на сайте мирпутешествий.рф.

ООО КБЭР «Банк Казани»

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