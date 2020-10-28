Стали известны сроки возвращения на лед Даниса Зарипова

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов рассказал о сроках возвращения капитана команды Даниса Зарипова к тренировкам на льду.

«Ему дали выходные до 2 ноября. Есть моменты, связанные со здоровьем, нужна пауза. Ему надо полечиться, как и Рукавишникову. Это две боевые единицы. Данис нам нужен, особенно в таких играх, как сегодня. То, что сделали сегодня линия Да Косты, Доус», — сказал Квартальнов.

Фото: ak-bars.ru

Напомним, Зарипов пропустил несколько последних матчей казанского клуба из-за нахождения на карантине после положительных тестов на коронавирус.

Накануне «Ак Барс» обыграл в Казани нижнекамский «Нефтехимик» (3:2) во втором татарстанском дерби в сезоне. Первая встреча команд в текущем регулярном чемпионате КХЛ победу одержала команда Вячеслава Буцаева.

Подробнее об итогах матча в Казани можно почитать в материале «Реального времени».