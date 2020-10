Президент «Барселоны» Бартомеу ушел в отставку со своего поста

Хосеп Бартомеу сложил с себя полномочия президента ФК «Барселона». Об этом сообщает пресс-служба испанского клуба.

Соответствующее решение было принято по итогам заседания руководителей «Барселоны». Также вместе с Бартомеу в отставку ушел весь состав совета директоров клуба.

President Josep Maria Bartomeu announces the resignation of the FC Barcelona Board of Directors. pic.twitter.com/Xr9pBoUzHM