Президент «Барселоны» Бартомеу ушел в отставку со своего поста

Хосеп Бартомеу сложил с себя полномочия президента ФК «Барселона». Об этом сообщает пресс-служба испанского клуба.

Соответствующее решение было принято по итогам заседания руководителей «Барселоны». Также вместе с Бартомеу в отставку ушел весь состав совета директоров клуба.

President Josep Maria Bartomeu announces the resignation of the FC Barcelona Board of Directors. pic.twitter.com/Xr9pBoUzHM — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 27, 2020

При этом накануне, до официальной информации пресс-службы, президент на своей пресс-конференции сообщил, что остается у руля «Барселоны».

Напомним, нынешним летом в испанском клубе разгорелся скандал, в котором лидер команды Лионель Месси выступил против Бартомеу и попросил отпустить его в другой клуб.