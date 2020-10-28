Президент «Барселоны» Бартомеу ушел в отставку со своего поста
Хосеп Бартомеу сложил с себя полномочия президента ФК «Барселона». Об этом сообщает пресс-служба испанского клуба.
Соответствующее решение было принято по итогам заседания руководителей «Барселоны». Также вместе с Бартомеу в отставку ушел весь состав совета директоров клуба.
President Josep Maria Bartomeu announces the resignation of the FC Barcelona Board of Directors. pic.twitter.com/Xr9pBoUzHM— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 27, 2020
При этом накануне, до официальной информации пресс-службы, президент на своей пресс-конференции сообщил, что остается у руля «Барселоны».
Напомним, нынешним летом в испанском клубе разгорелся скандал, в котором лидер команды Лионель Месси выступил против Бартомеу и попросил отпустить его в другой клуб.СпортФутбол
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