Месси сообщил руководству клуба о желании покинуть «Барселону»

Лионель Месси изъявил желание покинуть «Барселону», сообщает AP и Reuters.

По данным источника, футболист намерен воспользоваться опцией одностороннего разрыва контракта и уже отправил в клуб бюрофакс — услугу для срочной отправки документов, требующих подтверждения. Его действующее соглашение с «Барселоной» рассчитано до конца сезона 2020/21.

Утверждается, что такое решение Месси принял после разговора с новым главным тренером команды Рональдом Куманом и поражения от «Баварии» (2:8) в плей-офф Лиги чемпионов.

Отметим, что аргентинец всю профессиональную карьеру провел в «Барселоне».

Ранее пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР) опубликовала шутливый пост в Twitter с возможным переходом игрока «Барселоны» Лионеля Месси в один из клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).