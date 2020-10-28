В Казань приехали обманутые пайщики из Нижнекамска, планировавшие разбить лагерь на площади Свободы

Накануне в Казань прибыли обманутые дольщики жилищного кооператива «Триумф-НК» из Нижнекамска с намерением разбить палаточный лагерь на площади Свободы. Однако после встречи с правоохранительными органами, пайщики вернулись к себе.

Жилищный кооператив «Триумф-НК» принимал привлекал средства вкладчиков под проценты и инвестиции в виде недвижимости. В 2019 году выплаты прекратились, но свое жилье вкладчики так и не получили.

В Казани пострадавшие пайщики первым делом направились к зданию прокуратуры республики, а затем к зданию ГСУ МВД РТ. Как рассказала «Реальному времени» активистка из Казани Лиана Тимерханова, там возникли сложности, один из митингующих встал в неположенном месте — у самого здания, когда разрешено лишь через дорогу. Потом полицейские выяснили, что юноше нет 18-ти лет.

Вкладчикам удалось попасть на прием к главе в следственный комитет, прокуратуру и МВД.



«Вчера мы провели четыре встречи: в прокуратуре Татарстана, ФССП РТ, у замминистра МВД РТ, у заместителя главы следкома РТ и омбудсмена Сарии Сабурской. Скоро будет онлайн конференция для объединения всех вкладчиков по РТ», — пообещали активисты.

По словам Тимерхановой, следственный комитет ждет заявлений от других пострадавших пайщиков, так как пирамида до сих пор продолжает свою деятельность.