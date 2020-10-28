В Казани замерзают обитатели целого комплекса офисных зданий на Чуйкова

Фото: Инна Серова

Обитателям казанского комплекса офисных зданий на Чуйкова, 2 — бывшего актива обанкротившейся компании НАСКО, не включили отопление. Тепловые сети на вводе в здание пришли в аварийное состояние, пуска тепла в этом отопительном сезоне они не дождались. Без тепла остались даже налоговая служба и Сбербанк.

Причина сбоя: в Агентстве по страхованию вкладов, которое теперь заведует имуществом страховщика и выставило его на торги, предложили замерзшим «офисникам» скинуться на ремонт сетей порядка 800 тысяч рублей.

Оплатить ремонт согласился только один обитатель — медицинский центр «Айболит». Руководитель сети медицинских центров «Айболит» Азат Рызванов сообщил, что принял решение заплатить 800 тысяч со своего счета, чтобы не ставить клинику под угрозу закрытия. Позже он планирует собрать эту сумму, за вычетом своей доли, с других арендаторов и собственников.



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