Николич: «Локомотив» может гордиться всем, кроме результата»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал поражение от немецкой «Баварии» (1:2) в матче группового этапа Лиги чемпионов. По его словам, в команде разочарованы итоговым результатом игры.

«Мы можем гордиться командой, но мы не счастливы из-за результата. Играли хорошо, было много моментов, но не набрали очков. Сегодня все было как надо — отношение к игре, мотивация, тактическая дисциплина, храбрость и уверенность.

Я благодарен болельщикам, атмосфера была хорошей. Когда на стадионе такая атмосфера, когда за спинами футболистов полные трибуны, они заряжаются энергией на сто процентов.

Перед матчем я говорил, что будет интересно посмотреть, как русская команда будет противостоять лучшей команде мира. Мы можем гордиться всем, кроме результата. Жаль, что не набрали очки», — сказал Николич.

Напомним, «Локомотив» дома уступил «Баварии» (1:2) в матче Лиги чемпионов (ЛЧ) по футболу. До 79-й минуты игры счет был ничейным 1:1, но Йозуа Киммих дальним выстрелом принес победу действующим победителям ЛЧ.

Ранее московская команда в первом туре соревнований сыграла вничью в гостях с австрийским «Зальцбургом» (2:2).

Подробнее об итогах матча российского клуба можно почитать в материале «Реального времени».