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Лукашенко потребовал отчислить из вузов протестующих студентов

18:20, 27.10.2020
Лукашенко потребовал отчислить из вузов протестующих студентов
Фото: wikimedia.org Okras

Студенты, которые участвуют в несогласованных протестных акциях, должны быть отчислены из вузов, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Студенты. Пришли учиться — учитесь. Кто хочет, тот пусть учится. Кто вышел в нарушение закона на несанкционированные акции — он лишается права быть студентом», — заявил он.

Это касается и преподавателей, которые присоединяются к демонстрантам.

Вчера в Белоруссии стартовала общенациональная забастовка, обещанная Светланой Тихановской еще несколько недель назад.

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