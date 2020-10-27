Лукашенко потребовал отчислить из вузов протестующих студентов
Студенты, которые участвуют в несогласованных протестных акциях, должны быть отчислены из вузов, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Студенты. Пришли учиться — учитесь. Кто хочет, тот пусть учится. Кто вышел в нарушение закона на несанкционированные акции — он лишается права быть студентом», — заявил он.
Это касается и преподавателей, которые присоединяются к демонстрантам.
Вчера в Белоруссии стартовала общенациональная забастовка, обещанная Светланой Тихановской еще несколько недель назад.
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