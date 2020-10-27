Благодарности врачам и прогулка по Дворцу молодежи: новые посты глав районов Татарстана в «Инстаграме» 27 октября
Глава Высокогорского района Рустам Калимуллин выложил пост с фотографиями врачей Высокогорской ЦРБ. Он поблагодарил медиков за помощь жителям района.
Также Калимуллин показал подписчикам, как выглядит Бугульминский дворец молодежи изнутри.
Глава Кайбицкого района Альберт Рахматуллин вновь запечатлел увядающую природу. На фотографии изображена береза с пожелтевшей листвой. Снимок сопровождается пожеланием доброго утра.
Глава Ютазинского района Аяз Шафигуллин показал работы по посадке деревьев в парке «Янарыш».
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