Казанские дилеры Mercedes рассказали, повлиял ли на продажи ролик с сожженным GT63s

Казанские дилеры Mercedes-Benz прокомментировали ролик блогера Михаила Литвина, решившего сжечь свой Mercedes GT63s за 13 млн рублей.

Гендиректор МБ «КАН АВТО» Алексей Тарасов посоветовал обращаться за подробным комментарием в пресс-службу «Мерседес–Бенц РУС».

«Произошедшее никак не повлияло на наши продажи и не ударило по ценности бренда, который первым в мире изобрел автомобиль и веками подтверждал свое превосходство в премиальном сегменте. Мы гордимся продаваемыми нами автомобилями и уверены, что все их несовершенства можно устранить в сервисном центре», — добавил Тарасов.

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Замгендиректора компании «МБ-Ирбис» Дмитрий Рыков не стал комментировать возможные последствия критики блогера для компании.

Ранее Литвин выпустил на YouTube ролик, в котором он облил бензином и поджег свой Mercedes GT63s. Блогер утверждает, что автомобиль сломался и, несмотря на четыре ремонта, неполадки вновь возникали. Он пообещал больше не покупать «Мерседесы».