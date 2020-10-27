В Татарстане снизился размер средней зарплаты

Средняя зарплата в Татарстане в сентябре снизилась до 37,8 тысячи рублей. В январе она составляла более 38 тысяч рублей, сообщает РБК.



Больше всего платят в профессиональной сфере высшего менеджмента — средний заработок в республике составляет 55,2 тысячи рублей. Еще высокие зарплаты предлагают в строительстве — 49,2 тысячи рублей, и добыче сырья — 48,2 тысячи рублей. Замыкают топ-5 IT — 46,6 тысячи рублей, и автобизнес — 44,4 тысячи рублей.

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Меньше всего платят соискателям в сфере науки и образования — 29 тысяч рублей, а еще в сфере туризма, гостиниц, ресторанов — 30,4 тысячи рублей, и административному персоналу — 30,8 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что почти половина татарстанцев хотели бы получать зарплату в долларах.