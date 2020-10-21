Почти половина татарстанцев хотели бы получать зарплату в долларах

Почти половина татарстанцев (45%) хотели бы получать зарплату в долларах или другой иностранной валюте, говорится в исследовании HeadHunter (есть в распоряжении «Реального времени»).

Так, 29% опрашиваемых предпочли бы получать зарплату в долларах, а 16% — в евро.

pikist.com

Сейчас подавляющее число россиян, в том числе и татарстанцев, получают зарплату в рублях. Среди иностранных валют лидируют доллар (0,3%) и евро (0,2%). Нашлись и такие респонденты, кто на текущий момент получает зарплату в биткоинах.



пресс-служба HeadHunter

Ранее исследование показало, что лишь 26% татарстанцев, работающих по найму, устраивает их заработная плата.