Реконструкцию дамбы в Нижнекамске за 888 млн рублей завершат к концу этого года

Реконструкцию Нижнекамской дамбы завершат к концу текущего года. На проект выделили почти 888 млн рублей из республиканского и федерального бюджетов. Об этом сообщает Госстройнадзор Татарстана.



Работники ведомства положительно оценили качество работ на участке. По словам генерального подрядчика ООО СК «Ак Барс» Джалиля Мухаметзянова, монтаж свай между рекой и берегом Камы практически завершили: «Усиление стенки дамбы выполнено на 75%, береговой откос укреплен на 50%, укладка железобетонных плит выполнена на 10%. Защищать берег от большой воды будет прочная массивная конструкция».



Проект предусматривает укрепление береговой линии в 2,1 км. Он реализовывается в рамках федеральной программы «Развитие водохозяйственного комплекса РФ в 2012—2020 годы».

Ранее сообщалось о планах завершить реконструкцию дамбы в Нижнекамске к концу года.

