«Локомотив» вышел в лидеры Индекса силы команд КХЛ

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) обновила Индекс силы команд по итогам восьмой игровой недели регулярного чемпионата.

Лидерство в рейтинге захватил ярославский «Локомотив», поднявшийся на две строчки вверх. Накануне команда Андрея Скабелки разгромила в гостях «Салават Юлаев» и продлила беспроигрышную серию до девяти матчей подряд.

Лидер прошлой недели ЦСКА опустился на второе место, а казанский «Ак Барс» теперь занимает девятый пункт в Индексе. «Нефтехимик» вылетел из топ-12 рейтинга.

Напомним, капитаном «Локомотива» в нынешнем сезоне КХЛ является экс-хоккеист «Ак Барса» Владимир Ткачев. Ранее он был обменян на защитника Николая Аверина и нападающего Степана Санникова.