Стали известны итоги прокурорской проверки после травмы ребенка на баскетбольной площадке в Казани

В Казани прокуратура завершила проверку по факту травмирования 8-летнего ребенка на школьной спортплощадке.

Ведомство установило, что инцидент произошел после уроков. Мальчик зацепился большим пальцем левой руки за свисавшую с ограждения проволоку и упал вниз с высоты не менее 2 метров. Ребенок получил открытую рану верхней фаланги пальца, его доставили в больницу и прооперировали.

пресс-служба прокуратуры РТ

Ведомство считает, что администрация школы не обеспечила обследование технического состояния ограждения баскетбольной площадки и не выявила повреждения, тем самым не выполнив обязанность по созданию безопасных условий обучения и воспитания детей.

«По итогам проверки прокуратура внесла в адрес директора школы представление об устранении нарушений и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности», — сообщили в пресс-службе ведомства.



Напомним, случай произошел днем 20 октября. Мальчик залез на ограждение баскетбольной площадки на высоту около 2—2,5 метра.