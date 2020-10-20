В Казани школьник травмировал палец на баскетбольной площадке, прокуратура начала проверку

Фото: пресс-служба прокуратуры РТ

Сегодня днем на территории одной из школ Кировского района Казани восьмилетний мальчик в свободное от занятий время получил открытую рану первой фаланги пальца руки.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана, школьник залез на ограждение баскетбольной площадки и зацепился пальцем. Его экстренно прооперировали в ДРКБ.

Фото: пресс-служба прокуратуры РТ

На место происшествия выехали прокурор Кировского района Казани Эльдар Сабиров и его заместитель Максим Жолобов.



Надзорное ведомство организовало проверку. Обстоятельства происшествия выясняются.

В конце сентября Минздрав и Следственный комитет Башкирии организовали проверку по факту смерти первокурсника кооперативного техникума Уфы после физкультуры.

