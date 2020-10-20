В Казани школьник травмировал палец на баскетбольной площадке, прокуратура начала проверку
Сегодня днем на территории одной из школ Кировского района Казани восьмилетний мальчик в свободное от занятий время получил открытую рану первой фаланги пальца руки.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана, школьник залез на ограждение баскетбольной площадки и зацепился пальцем. Его экстренно прооперировали в ДРКБ.
На место происшествия выехали прокурор Кировского района Казани Эльдар Сабиров и его заместитель Максим Жолобов.
Надзорное ведомство организовало проверку. Обстоятельства происшествия выясняются.
В конце сентября Минздрав и Следственный комитет Башкирии организовали проверку по факту смерти первокурсника кооперативного техникума Уфы после физкультуры.
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