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В Казани школьник травмировал палец на баскетбольной площадке, прокуратура начала проверку

17:01, 20.10.2020
В Казани школьник травмировал палец на баскетбольной площадке, прокуратура начала проверку
Фото: пресс-служба прокуратуры РТ

Сегодня днем на территории одной из школ Кировского района Казани восьмилетний мальчик в свободное от занятий время получил открытую рану первой фаланги пальца руки.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана, школьник залез на ограждение баскетбольной площадки и зацепился пальцем. Его экстренно прооперировали в ДРКБ.

Фото: пресс-служба прокуратуры РТ

На место происшествия выехали прокурор Кировского района Казани Эльдар Сабиров и его заместитель Максим Жолобов.

Надзорное ведомство организовало проверку. Обстоятельства происшествия выясняются.

В конце сентября Минздрав и Следственный комитет Башкирии организовали проверку по факту смерти первокурсника кооперативного техникума Уфы после физкультуры.

Происшествия Татарстан
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