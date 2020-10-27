В Татарстане темп прироста заболеваемости коронавирусом за сутки опустился до 0,5%

Фото: Ринат Назметдинов

За последние сутки в Татарстане темп прироста COVID-19 составил 0,5%. Это один из наименьших показателей по России. Последние несколько дней республика не фигурировала в списке регионов с наименьшими темпами прироста.

На первом месте по минимальным показателям прироста заболеваемости коронавирусом за сутки — Чечня (0,4%). Татарстан на втором месте, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на оперштаб.

Темп прироста в 0,6% зафиксирован в Чувашии, Дагестане и Московской области.

Фото: realnoevremya.ru Ринат Назметдинов

Напомним, что 22 и 23 октября показатель прироста COVID-19 в Татарстане сохранялся на уровне 0,6%.

За последние сутки в республике подтвердились 45 новых случаев коронавируса, все контактные. Всего на утро 27 октября в РТ выявили уже 8 235 случаев заражения COVID-19.

