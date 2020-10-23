В Татарстане темп прироста заболеваемости коронавирусом сохраняется на уровне 0,6% за сутки

Фото: Ринат Назметдинов

Темп прироста заболеваемости коронавирусом сохраняется на уровне 0,6% за сутки. Это по-прежнему один из наименьших показателей по России.

Самый минимальный темп прироста COVID-19 зафиксирован в Чечне — 0,3%, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на оперштаб.

На втором месте с темпом прироста 0,6% наряду с Татарстаном Чувашия, Дагестан и Московская область.

Фото: Ринат Назметдинов

Чуть выше показатель (0,7%) в соседней Башкирии, Ханты-Мансийском автономном округе, Челябинской области и Краснодарском крае.

Напомним, что за последние сутки в Татарстане подтвердился 51 новый случай коронавируса. Всего на 23 октября в республике зарегистрировано 8 042 случая COVID-19.

