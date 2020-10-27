Продукция «Нижнекамскнефтехима» отмечена на конкурсе «Лучшие товары и услуги РТ»

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Один лауреат и два дипломанта I степени — таких наград удостоилась продукция ПАО «Нижнекамскнефтехим» по итогам республиканского конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан». Конкурс является региональным этапом программы «100 лучших товаров России».

По решению экспертной комиссии «Полипропилен марки РР 7540U», производимый на «Нижнекамскнефтехиме», признан лауреатом конкурса. Званий дипломанта I степени удостоены «Метоксиполиэтиленгликоль 1000» и «Каучук СКД неодимовый марка 44М1».

Полипропилен марки РР 7540U является продуктом сополимеризации пропилена и этилена в присутствии комплексных металлоорганических катализаторов. Он обладает повышенной долговременной термостабильностью, стойкостью к термоокислительной деструкции в процессе производства, улучшенными физико-механическими свойствами, повышенным модулем упругости и пластичностью.



Полипропилен марки РР 7540U применяют для изготовления упаковки, ведер, контейнеров, посуды, деталей автомобилестроения методом литьевого формования.

«Метоксиполиэтиленгликоль (МПЭГ) 1000М» — новый продукт компании. Выпускать его начали в 2019 году. МПЭГ пользуется спросом у производителей «суперпластификаторов» бетонных смесей. Также его применяют в фармацевтике, при производстве косметических, моющих и чистящих средств.

Еще один дипломант конкурса — «Каучук СКД неодимовый (СКДН) марка 44М1», выпускаемый на модернизированной линии производства СКДН завода синтетического каучука. Он имеет широкое применение в шинной и резинотехнической промышленности, а также других отраслях народного хозяйства для изготовления изделий промышленно-технического назначения.



Каучук данной марки характеризуется улучшенной молекулярно-массовой структурой. Шины, изготовленные из такого каучука, отличаются высоким уровнем долговечности, теплообразования и потерь на качение, что позволяет соответствовать самым высоким требованиям мировой шинной промышленности.