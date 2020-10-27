На трассе М-7 в Татарстане установили противоослепляющие экраны

Фото: ﻿ ФКУ «Волго-Вятскуправтодор»

На трассе М-7 «Волга» в Татарстане появились 11 тысяч противоослепляющих экранов. Экраны установили в Мамадышском районе на участке с 949 по 963 километра.

Противоослепляющие экраны представляют собой плоские стоечные элементы, каждая пластина на котором имеет световозвращающие элементы по одному для каждого потока. Он нужны для того, чтобы водители встречных направлений не ослепляли друг друга светом фар.

Также в Пестречинском и Рыбно-Слободском районах на четырех участках трассы М-7 появились больше шести километров ограждения, сообщают «Вести КАМАЗа» со ссылкой на пресс-службу ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

Ранее «Реальное время» сообщало, что на участках федеральных автодорог Татарстана установят противоослепляющие экраны за 16,5 млн рублей. Всего должно быть установлено не менее 5 429 тыс. штук экранов

