На участках федеральных автодорог Татарстана установят противоослепляющие экраны за 16,5 млн рублей

Фото: пресс-служба Упрдор «Приуралье»

На участках федеральных автодорог Татарстана установят противоослепляющие экраны за 16,5 млн рублей. Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок.

Подобную систему планируется установить на федеральной трассе М-7 Москва — Нижний Новгород — Уфа.

Заказчиком является Федеральное Управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона.

Согласно техзаданию, на трассе должно быть установлено не менее 5 429 тыс. штук экранов, которые должны блокировать световой поток фар встречных автомобилей. Противоослепляющие экраны представляют собой плоские стоечные элементы, каждая пластина на котором имеет световозвращающие элементы по одному для каждого потока.

Работы должны быть выполнены до 15 декабря этого года.

Тендер был размещен вчера, 28 октября. Заявки принимаются до 6 ноября. Аукцион проведут 8 ноября.

Ранее сообщалось, что подобные элементы установят и на федеральных трассах в Башкирии.