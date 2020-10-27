В Пакистане 70 человек пострадали при взрыве в семинарии

Около 70 человек получили ранения в результате взрыва в семинарии в Пакистане. СМИ сообщают от семи погибших.

По предварительной информации, некто пронес в здание семинарии сумку с самодельным взрывным устройством. Среди погибших и раненых много учащихся семинарии, также ранения получили двое учителей.

Сейчас на месте работают правоохранительные органы, передает ТАСС.

Ранее муфтий Дамаска погиб в результате теракта.

