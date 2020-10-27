В Казани к зиме не хватает 500 дворников

В Казани не хватает около 500 дворников. Об этом рассказал председатель Комитета ЖКХ Дмитрий Анисимов.

Уборку придомовых территорий в Казани обеспечивают почти 3 тысячи дворников. У них есть необходимый инвентарь, однако существует проблема «сезонной текучки дворников»: с началом холодов штат сокращается на 10%. В прошлом году приняли решение об увеличении муниципального тарифа на жилищные услуги, что позволило поднять зарплату дворникам на 3 тыс. рублей — в среднем на 18%.

KZN.RU

— Средний заработок дворников превысил 20 тыс. рублей. Но это лишь ненадолго остановило отток работников. В этом году повысили тарифы на жилищные услуги, поэтому коммунальные услуги город не поднимал. Сегодня в Казани почти 500 вакансий дворников, — сообщил руководитель комитета.

Напомним, ранее в исполкоме обсудили подготовку к зиме и нарушения на стройках.

