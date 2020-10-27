Ламса: «Нет никаких оправданий игре «Салавата Юлаева»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Ламса поделился мнением о поражении команды от ярославского «Локомотива» (0:5) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). По его словам, по такой игре не может быть никаких оправданий итоговому результату.

«Достаточно сложная была для нас игра. После 20 минут уступали такому сопернику, как «Локомотив», 0:3, поэтому тяжело было вернуться в игру. Во втором периоде могли забить, но стоит отметить голкипера ярославцев, который провел сегодня очень хороший матч.

Для нашей игры нет оправданий, будем стараться найти свою игру и снова вернуться на тот путь, к которому мы шли до этого, когда выигрывали. Будем искать возможности, чтобы показать лучшую игру и чтобы выигрывать такие матчи», — приводит слова тренера пресс-служба клуба.

Накануне «Салават Юлаев» разгромно уступил у себя дома «Локомотиву» (0:5). Для ярославского клуба эта победа стала девятой подряд в рамках КХЛ.

После 22 матчей в активе «Салавата Юлаева» осталось 25 очков, команда из Уфы находится на шестой строчке Восточной конференции. «Локомотив» с 29 баллами укрепился на третьем месте на Западе.

Напомним, ранее защитник «Салавата Юлаева» Евгений Бирюков стал первым хоккеистом в истории КХЛ, сыгравшим в лиге 800 матчей.