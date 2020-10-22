Защитник «Салавата Юлаева» стал первым хоккеистом, сыгравшим 800 матчей в КХЛ
Матч против подольского «Витязя» (3:4) стал для защитника «Салавата Юлаева» Евгения Бирюкова 800-м в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Он стал первым хоккеистом в мире, которому покорилась данная отметка.
Отметим, что 779 из 800 матчей Бирюков провел в составе магнитогорского «Металлурга». За «Салават Юлаев» защитник сыграл в 21 игре.
Всего за карьеру в КХЛ Бирюков набрал 130 (23+107) результативных очков.
Напомним, ранее нападающий Тему Хартикайнен забросил 150-ю шайбу за клуб и набрал рекордное количество очков в истории «Салавата Юлаева».
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34-летний защитник Евгений Бирюков — первый игрок в истории КХЛ, отыгравший 800 матчей! pic.twitter.com/gFj8tZoKYv— КХЛ (@khl) October 21, 2020
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