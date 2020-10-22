Защитник «Салавата Юлаева» стал первым хоккеистом, сыгравшим 800 матчей в КХЛ

Матч против подольского «Витязя» (3:4) стал для защитника «Салавата Юлаева» Евгения Бирюкова 800-м в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Он стал первым хоккеистом в мире, которому покорилась данная отметка.

Отметим, что 779 из 800 матчей Бирюков провел в составе магнитогорского «Металлурга». За «Салават Юлаев» защитник сыграл в 21 игре.

Всего за карьеру в КХЛ Бирюков набрал 130 (23+107) результативных очков.

Напомним, ранее нападающий Тему Хартикайнен забросил 150-ю шайбу за клуб и набрал рекордное количество очков в истории «Салавата Юлаева».