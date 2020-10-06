«Алабуга» создаст особую экономическую зону в Новгородской области

Фото: пресс-служба ОЭЗ «Алабуга»

6 октября гендиректор ОЭЗ «Алабуга» Тимур Шагивалеев и губернатор Новгородской области Андрей Никитин подписали соглашение с целью создания ОЭЗ на территории региона. Об этом сообщает пресс-служба «Алабуги».

Никитин обратил внимание, что «Алабуга» — глобальный бренд: «Мы рады тому, что подписали соглашение с самой продвинутой командой в стране, и эта команда будет работать с нами для привлечения инвесторов, используя лучшие практики».

Фото: пресс-служба ОЭЗ «Алабуга»

ОЭЗ расположится на более 10 Га Савинского сельского поселения Новгородского района. Объем правительственных инвестиций в проект составит 5,6 млрд рублей.

По словам Шагивалеева, Великий Новгород выбран для сотрудничества благодаря решительности губернатора региона и наличию необходимого потенциала для развития: «Мы считаем, что наш опыт может быть применен здесь».

Фото: пресс-служба ОЭЗ «Алабуга»

В новгородской ОЭЗ будут развивать фармацевтику, электропромышленность, машиностроение и радиоэлектронику.

В августе «Алабуга» провела первые переговоры по открытию инвестиционной площадки в Брянской области. ОЭЗ планировала запустить аналогичные проекты также в Оренбургской и Тюменской областях.

