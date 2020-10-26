В Татарстане ожидается потепление к концу недели

Синоптики Татарстана сообщили прогноз погоды на эту неделю.

Так, с 27 по 29 октября на территорию республики распространит влияние смещающийся с запада антициклон. Существенных осадков в эти дни не ожидается, а ночью и утром 28 октября в отдельных районах возможен туман. Ночью прогнозируются похолодание от 0 до -6°, 28 октября местами при прояснениях до -8°.

realnoevremya.ru

Днем 27 октября температура воздуха составит 0..+5°, 28 и 29 октября со сменой воздушных потоков с северо-западных на юго-западные температуры постепенно повысятся +3..+9°.

В пятницу и субботу, 30 и 31 октября республика будет располагаться на западной периферии антициклона. Существенных осадков также не ожидается. Днем потеплеет до +6..+11°.

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