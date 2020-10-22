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В КФУ рассказали о том, какая зима ожидается в Татарстане

18:10, 22.10.2020
В КФУ рассказали о том, какая зима ожидается в Татарстане
Фото: соцсети

Температура воздуха в ноябре, декабре и январе будет в пределах нормы. Такой прогноз погоды сделал заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ профессор Юрий Переведенцев.

«По данным Гидрометцентра России, температурные показатели в ноябре, декабре и январе будут в пределах нормы. Конец зимы, февраль — март, — выше нормы», — передает слова профессора rt-online.ru.

Ранее сообщалось, что завтра в Татарстане ожидаются гололедица и туман.

Общество Татарстан
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