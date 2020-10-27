Льготные кредиты на внедрение цифровых решений в бизнес можно получить в Ак Барс Банке

Новым инструментом поддержки цифровизации бизнеса стала программа льготного кредитования от Минцифры РФ (согласно постановлению правительства №1598 от 5 декабря 2019 г.). Получить льготный кредит можно в Ак Барс Банке.



Одно из требований финансирования — проекты (программы) цифровизации бизнеса должны быть направлены на внедрение отечественных продуктов, программно-аппаратных комплексов, программного обеспечения и сервисов, созданных на базе цифровых технологий. Отечественных решений в объеме всего проекта (программы) должно быть не менее 60%.

Размер кредита на один проект составляет от 25 млн до 5 млрд рублей, на комплексную программу (комплекс проектов) — от 500 млн до 10 млрд рублей по ставке 1—5% годовых. Льготное кредитование предусматривается до конца 2024 года.



Узнать подробнее о программе и оставить заявку на кредит можно на сайте банка или в офисах Ак Барс Банка.

ПАО «АК БАРС БАНК»

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