Футболисты «Нефтехимика» Петров и Кленкин попали в символическую сборную тура ФНЛ

Футбольная национальная лига (ФНЛ) опубликовала список символической сборной лучших игроков 17-го тура.

В число лучших включены два футболиста «Нефтехимика» — полузащитники Илья Петров и Данил Кленкин. В минувшем туре нижнекамский клуб одержал волевую победу над «Акроном» (4:3) в Тольятти.

Фото: vk.com/fcneftekhimik

Также в сборную попали по два игрока «Волгаря» и московского «Торпедо».

Лучшим тренером тура ФНЛ признан рулевой «Енисея» Александр Алферов.

Напомним, ранее стало известно о назначении Сергея Юрана главным тренером «СКА-Хабаровск», выступающего в ФНЛ.