Сергей Юран занял пост главного тренера «СКА-Хабаровск»
Российский специалист Сергей Юран возглавил в качестве главного тренера «СКА-Хабаровск», сообщается на официальном сайте хабаровского клуба.
Трудовое соглашение с 51-летним тренером рассчитано до конца сезона-2020/21.
На этом посту Юран заменил Алексея Поддубского, который в понедельник ушел в отставку.
После 16 сыгранных туров «СКА-Хабаровск» набрал 18 очков и занимает 14-ю строчку в турнирной таблице ФНЛ.
Напомним, хабаровский клуб выступает в одной группе с казанским «Рубином» в элитном раунде Кубка Росси по футболу. В начале ноября команды проведут очную встречу, где выяснят, кто выйдет в следующий этап турнира.
Ранее сообщалось, что Юран может возглавить ФК «Уфа».СпортФутбол Татарстан
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