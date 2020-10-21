Сергей Юран занял пост главного тренера «СКА-Хабаровск»

Российский специалист Сергей Юран возглавил в качестве главного тренера «СКА-Хабаровск», сообщается на официальном сайте хабаровского клуба.

Трудовое соглашение с 51-летним тренером рассчитано до конца сезона-2020/21.

На этом посту Юран заменил Алексея Поддубского, который в понедельник ушел в отставку.

После 16 сыгранных туров «СКА-Хабаровск» набрал 18 очков и занимает 14-ю строчку в турнирной таблице ФНЛ.

Напомним, хабаровский клуб выступает в одной группе с казанским «Рубином» в элитном раунде Кубка Росси по футболу. В начале ноября команды проведут очную встречу, где выяснят, кто выйдет в следующий этап турнира.

Ранее сообщалось, что Юран может возглавить ФК «Уфа».