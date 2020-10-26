Более 7 тысяч жителей Казани нарушили масочный режим в общественном транспорте на прошлой неделе
С 19 по 23 октября в общественном транспорте Казани выявили 7 066 пассажиров-нарушителей масочного режима. 237 из них покинули транспорт, остальные надели маски на месте, сообщает пресс-служба городского Комитета по транспорту.
Профилактические рейды прошли на 4 903 единицах общественного транспорта Казани на 109 остановках и станциях метро.
По итогам проверок на прошедшей неделе сотрудники МВД составили пять протоколов на пассажиров без масок.
Рейды в автобусах, троллейбусах, трамваях и поездах метро в Казани продолжатся.
На прошлой неделе в Комитете по транспорту Казани назвали маршруты автобусов, где водители и кондукторы чаще всего нарушают масочный режим.
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