Новости общества

13:06 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Более 7 тысяч жителей Казани нарушили масочный режим в общественном транспорте на прошлой неделе

11:22, 26.10.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Более 7 тысяч жителей Казани нарушили масочный режим в общественном транспорте на прошлой неделе
Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

С 19 по 23 октября в общественном транспорте Казани выявили 7 066 пассажиров-нарушителей масочного режима. 237 из них покинули транспорт, остальные надели маски на месте, сообщает пресс-служба городского Комитета по транспорту.

Профилактические рейды прошли на 4 903 единицах общественного транспорта Казани на 109 остановках и станциях метро.

По итогам проверок на прошедшей неделе сотрудники МВД составили пять протоколов на пассажиров без масок.

Фото: Комитет по транспорту Казани

Рейды в автобусах, троллейбусах, трамваях и поездах метро в Казани продолжатся.

На прошлой неделе в Комитете по транспорту Казани назвали маршруты автобусов, где водители и кондукторы чаще всего нарушают масочный режим.

Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем