В Казани на участке второго этапа БКК завершили гидроизоляцию очистных сооружений

В Казани продолжается строительство второго этапа Большого Казанского кольца на участке от улицы Борисковской до улицы Технической протяженностью 1,222 км. Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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На прошедшей неделе на участке продолжили подготовительные и земляные работы, вывезли 4 100 куб. м непригодного грунта и мусора, завезли 200 тонн инертных материалов.

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Также на очистных сооружениях рабочие завершают гидроизоляцию конструкций накопителя, ведут монтаж пластиковых резервуаров ливневых очистных сооружений. За неделю были проложены 80 погонных метров труб ливневой канализации и 100 погонных метров труб водоснабжения. Сейчас ведется разработка траншей, устройство оснований, укладка труб газопровода и линий электроснабжения, сообщает пресс-служба Миндортранса Татарстана.



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На прошлой неделе рабочие завершили бетонные работы на накопительных резервуарах очистных сооружений и продолжили земляные работы по улицам Тихорецкой и Лодейной до улицы Технической.

