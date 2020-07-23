В Казани спрос на мототехнику вырос на 37% по сравнению с прошлым годом

Спрос на мототехнику с пробегом в Казани вырос на 37% во II квартале текущего года по сравнению с тем же периодом прошлого года. Он опережает предложение в 3 раза. Эксперты «Авито Авто» отмечают, что рост спроса жителей столицы Татарстана к личному транспорту любого вида объясняется повышением интереса в связи с пандемией коронавируса.

Средняя стоимость мотоцикла с пробегом в Казани по итогам II квартала составляет 470 700 рублей. Это в 2,4 раза больше, чем в прошлом году. Подержанные скутеры и мопеды отдают дешевле: средняя стоимость за тот же квартал составляет 46 400 рублей. По категории мототехники средняя цена составляет 373 800 рублей.

По России средняя стоимость мотоцикла с пробегом во II квартале составила 200 300 рублей, что на 19% больше по сравнению с предыдущим мотосезоном.

Напомним, что на фоне пандемии коронавируса в Казани также вырос спрос на стройматериалы. Аналитики «Авито» считают, что это связано с отменой поездок россиян заграницу.