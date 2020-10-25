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Пловец «Синтеза» Александр Красных не будет участвовать в чемпионате России по Казани

18:54, 25.10.2020
Пловец «Синтеза» Александр Красных не будет участвовать в чемпионате России по Казани
Фото: пресс-служба СК ВВС «Синтез»

Пловец клуба водных видов спорта «Синтез» Александр Красных не будет участвовать в посткоронавирусном чемпионате России по Казани. Об этом сообщил его тренер Алексей Кузнецов.

По его словам, спортсмен уже выступает на дистанции 200 м кролем в Международной лиге плавания (ISL) — сегодня в Будапеште проходит второй и заключительный день третьего тура.

Пловец «Оргсинтеза» вчера вольным стилем проплыл дистанцию в 400 метров и показал второй результат — 03:40.42. Так он заработал семь очков для своей команды Toronto Titans, сообщает пресс-служба СК ВВС «Синтез».

Ранее сообщалось, что ватерпольная команда «Синтез» начнет сезон в обновленном составе.

СпортВодные виды спорта Татарстан
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